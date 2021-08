Stordalen om formuesskatt: – Utgjer så jævla lite

innenriks

Stordalen kommenterte den betente striden om formuesskatt under ein debatt i Arendal måndag, ifølgje E24. Hotelleigaren gjorde det klart at han har tillit til at byråkratiet og politikarane bruker skattepengane riktig.

– Å då byrje ein jævla lang diskusjon om formuesskatt, som utgjer så jævla lite, det er ikkje der vi må byrje, sa Stordalen.

Debatten om formuesskatt har rasa etter at laksemilliardær Gustav Witzøe fekk besøk av statsminister Erna Solberg (H) i slutten av juli. Witzøe slo alarm om at bedrifter kan flagge ut viss formuesskatten aukar etter valet, men vart møtt med sterk kritikk frå partia på venstresida.

Stordalen meiner at skatt er kostnaden for sivilisasjonen, og han hyllar norske politikarar og Finansdepartementet.

– Det er jævla bra politikarar. Veit du kva som gjer meg trygg? Eg har opplevd ein finansminister som heitte Kristin Halvorsen frå SV. Og eg har opplevd ein finansminister som heiter Siv Jensen frå Frp. Og veit du kva? Det var ikkje så jævla stor forskjell, sa Stordalen ifølgje E24.

