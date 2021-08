Solberg og Støre avviser å hente tilbake tvangsreturnerte afghanarar

innenriks

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre er samd med statsministeren.

– Det at Taliban tek over styringa i Afghanistan er ikkje grunn til å endre avgjerder som vart fatta om avslag på opphald i Noreg. Dette var i dei aller fleste tilfella folk som søkte om opphald og fekk avslag fordi dei ikkje oppfylte det regelverket, seier han til NTB.

Overfor VG har både SV-leiar Audun Lysbakken og Raudt-leiar Bjørnar Moxnes bede om at Noreg skal hente tilbake tvangsreturnerte afghanarar. Statsministeren avviser dette blankt til avisa.

– Det er ingen av dei som har fått avslag, som har personleg grunnlag for at dei skal vere forfølgde i Afghanistan, seier Solberg.

På spørsmål om situasjonen for dei tvangsreturnerte må vere ganske utrygg no, svarer Solberg at det i så fall vil gjelde for alle i Afghanistan no, og at det ikkje er spesielle forhold for dei som er sendt tilbake dit frå Noreg. Ho legg likevel til at det vil vere personar i Afghanistan som har eit individuelt grunnlag for å få hjelp.

– Det er ein av dei tinga som vi saman med andre land ser på, korleis vi kan hjelpe menneskerettsforkjemparar og andre. Men det er ikkje eit generelt grunnlag for å hente personar som har vore i Noreg, vorte returnert og som ikkje har eit personleg asylgrunnlag til å vere forfølgd, seier ho.

