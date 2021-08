Solberg lova Malala å ta opp kvinners rettar i Tryggingsrådet

innenriks

Solberg opplyser til NTB at det var den afghanske aktivisten som ønskte ein samtale med den norske statsministeren før hastemøtet om Afghanistan i FNs tryggingsråd.

– Ho ønskte ein samtale for å understreke på vegner av organisasjonen sin at dei vil reise ei bekymring over situasjonen for jenter og kvinners utdanning i Afghanistan, seier Solberg til NTB.

– Ho ville gi meg beskjed om dei inntrykka ho har, og eg har sagt til henne at dette er noko vi kjem til å ta opp i Tryggingsrådet i dag, seier statsministeren.

Malala Yousafzai vart i 2014 tildelte Nobels fredspris som 17-åring. Ho vart kjend for verda då ho vart skoten av Taliban-krigarar på grunn av engasjementet sitt for jenters rett til utdanning.

