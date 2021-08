Solberg: – Ei mindretalsregjering gir meir handlingsrom

innenriks

– Det er ingen tvil om at ei mindretalsregjering vil skape eit større handlingsrom for partia på Stortinget enn det ei fleirtalsregjering vil gjere, seier Solberg til NTB.

Høgre var første parti ut på den tradisjonelle partitimen i Arendal måndag. Og akkurat då Erna Solberg tredde ut på scena, veik regnskyene til side og sola kikka fram.

Styrkjer seg

– Heile denne valkampen har vorte betre og betre for meg, kvitra statsministeren framfor dei fullsette benkeradene.

Humøret blir ikkje dårlegare av TV 2s siste meiningsmåling, der Høgre styrkjer seg og får ei oppslutning på 21,2 prosent, opp 3 prosentpoeng.

Samtidig skal det svært mykje til for at dei borgarlege igjen vil få fleirtal. I staden ligg det an til eit regjeringsskifte.

Ifølgje nettstaden Poll of polls har Høgre netto tapt rundt 50.000 veljarar til andre parti, medan 153.000 som røysta på partiet i førre val, sit på gjerdet.

Ørkenvandring

Solberg vil likevel ikkje seie noko om kva for eit av alternativa på raudgrøn side ho føretrekkjer – ei rein Ap-regjering, ein Ap/Sp-regjering eller ein Ap/Sp/SV-regjering.

– Eg føretrekkjer ei borgarleg regjering. Punktum finale.

Ho minnest med gru den politiske ørkenvandringa den borgarlege sida opplevde då dei raudgrøne styrte frå 2005 til 2013.

– Då betydde Stortinget relativt sett lite. Ei mindretalsregjering vil gi større handlingsrom, slår ho fast.

Inga rundingsbøye

– Men det er klart at alle raudgrøne regjeringar må bevege seg til venstre for å få støtte til budsjettet og slike saker. Då kan dei ikkje rekne med oss som noka rundingsbøye på andre saker.

Meiningsmålingane har i lengre tid gitt Venstre og KrF ei oppslutning under sperregrensa, medan MDG og Raudt hamnar over.

– Korleis trur du det vil endre dynamikken på Stortinget?

– Veit du kva, no driv eg valkamp for at ikkje det skal skje, seier Solberg.

