Rekordlåg del sekundærbustader i Noreg

innenriks

I andre kvartal vart det registrert 394.208 sekundærbustader i Noreg, noko som utgjer om lag 15 prosent av den samla bustadmassen. Delen sekundærbustader har falle samanhengande sidan toppen sommaren 2019, opplyser Norges Eiendomsmeglerforbund.

I Oslo er delen sekundærbustader no på det lågaste nivået i perioden vi har tal for, opplyser Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Nedgangen er klar både i dei fleste byane og i landet samla sett. Nedgangen har vore særleg tydeleg i Oslo. Investorane i oslomarknaden har vore mindre aktive enn normalt under pandemien, seier administrerande direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Han seier at sjølv om utleigemarknaden aukar i attraktivitet når studentar og arbeidsinnvandrarar kjem tilbake til Oslo, vil den ufordelaktige formuesskattlegginga av sekundærbustad og den ekstraordinære kapitalbindinga, gjere utsiktene til kapitalavkasting dårlegare enn på lenge.

– Vi legg til grunn at innskjerpinga dei seinare åra retta mot sekundærbustad har hatt ønskt effekt, fordi hovudmålet med bustadpolitikken er å gjere det mogleg å eige sin eigen heim for alle for alle som ønskjer det, seier Geving.

