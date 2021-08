Raja meiner det er behov for kursing av imamar

innenriks

Han kallar dei hatefulle ytringane til imamen mot jødar «farlege» og seier muslimar bør vere dei siste til å utsetje andre for hat og konspirasjonsteoriar.

– Det er behov for kursing av religiøse leiarar, i første omgang imamar, seier Raja til Aftenposten.

Han påpeikar at mange muslimar sjølve fryktar eller opplever å bli utsette for hat eller angrep. Han meiner muslimar i Noreg har eit dårleg rykte når det gjeld haldningar til jødar og Israel, sjølv om det er djupt urettferdig for dei fleste muslimar.

– Men vi må forvente at kvar einaste imam er på riktig side av historia. Viss ikkje må dei slutte å vere imam, seier han, og tek til orde for at styret i moskeane undersøkjer nærare kva slags haldningar imamane deira har.

Også barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) meiner kursing kan vere ein god idé. Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn har teke til orde for kurs om jødehat blant religiøse leiarar.

– Det trur eg er veldig bra og nyttig, seier Ropstad.

