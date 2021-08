Politiet har funne våpen etter skytinga på Skøyenåsen

innenriks

Operasjonsleiar Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt seier til avisa at han ikkje kan kommentere kvar våpenet vart funne eller kva slags våpen det er snakk om.

– Vi har gjort funn av eit våpen. Våpenet vil no bli undersøkt. Og så får vi komme tilbake til kvar det våpenet vart funne, seier han.

Gulbrandsen seier vidare at politiet har kjennskap frå tidlegare til mannen i 30-åra som er arresterte i samband med skytinga, men ønskjer ikkje å kommentere korleis.

Det var like etter klokka 20 søndag kveld at to personar vart skotne i ei T-banevogn på Skøyenåsen, aust i Oslo. Den antekne gjerningsmannen sprang frå staden.

Dei to skadde, to unge menn mellom 18 og 20 år, har utanlandsk etnisk bakgrunn. Den arresterte er ein kvit mann i 30-åra, ifølgje Avisa Oslo.

Til NRK har politiet tidlegare opplyst at dei mellom anna undersøkjer om skytinga var rasistisk motivert.

Dei to skadde er innlagde på sjukehus med alvorlege skadar, men tilstanden blir karakterisert som stabil. Det er ingen kjend relasjon mellom offera og den antekne gjerningsmannen, ifølgje politiet.

(©NPK)