Oslo Høgre vil freiste lærarar med høgare lønn og mindre studielån

Oslo-skulen gjer det dårleg på statistikk over lærarar med nødvendig pedagogisk utdanning, og dei geografiske forskjellane i kommunen er store, skriv NRK.

No vil partiet lansere ein ny rekrutteringspakke der lærarar kan få støtte til å nedbetale studielån mot å binde seg til utsette skular i Oslo i to år.

– Vi veit veldig godt at skulen og læraren er heilt avgjerande for moglegheita til å få til læring og for å gjennomføre og fullføre, seier Høgre-topp i Oslo, Ine Eriksen Søreide.

SV er likevel ikkje nøgde med valløftet, og skuldar Høgre for å ha motarbeidd den nasjonale lærarnorma der mellom anna SV og KrF har ønskt ei avgrensing av klassestorleik.

Ifølgje Oslo-skulebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) har regjeringa underfinansiert norma så kraftig at Oslo-skulen neste år må betale 320 millionar kroner av eiga lomme.

