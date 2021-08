Interaktive skjermar i bil fører til ulykker

innenriks

– Når 60 prosent av foreldra, mange med små barn, har hatt merksemda på skjermen og ikkje på vegen, er det alvorleg, seier Geirr Tangstad-Holdal, dagleg leiar i TSF (Trafikksikkerhetsforeningen).

Dette kjem i tillegg til mange andre forstyrringar som mobilbruk, bruk av sosiale medium og selfies bak rattet, seier Tangstad-Holdal.

I ei undersøking Ipsos har gjort for TSF og Gjensidige, med 1.100 bilistar med barn under 18 år, svarer 41 prosent av dei som har vorte forstyrra, at dei har opplevd farlege situasjonar på grunn av dette.

Ifølgje kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige opplyste over halvparten av foreldra som har opplevd ubehagelege eller farlege situasjonar på grunn av interaktiv skjerm, at dette førte til ulykke eller uhell.

Både Rysstad og Tangstad-Holdal reknar uoppmerksemd bak rattet nærast som ein «folkesjukdom», og manar til ekstra varsemd i samband med skulestart.

