Fleire eks-tilsette i Afghanistan kan få asylsøknaden sin behandla

innenriks

– I samband med behandling av saker etter 2015-instruksen fekk ti personar avslag av tungtvegande grunnar. Det blir ikkje lagt opp til å behandle desse søknadene på nytt, seier justisminister Monica Mæland (H) i ein e-post til NTB måndag morgon.

– Derimot finst det grupper som ikkje var dekt av 2015-instruksen. Det finst òg personar som har vore lokalt tilsette som av ulike grunnar valde å ikkje søkje i samband med søknadsordninga i 2015. Desse gruppene kan bli behandla no i lys av den alvorlege situasjonen, seier ho.

Taliban overtok makta i Afghanistan søndag. Samtidig har regjeringa jobba på spreng med den svært vanskelege saka til rundt ti afghanarar, dei fleste av dei reinhaldsarbeidarar som i fleire år jobba for Forsvaret i Afghanistan, som har fått avslag på ønsket om å få komme til Noreg.

Det har vekt sterke reaksjonar at afghanske eks-tilsette som har hjelpt dei norske styrkane, har fått avslag på søknadene sine om opphald. Regjeringa har fleire gonger i sommar avvist å gjere ei ny vurdering av desse sakene, som har vore ønskt av fleire opposisjonsparti.

66 prosent av dei spurde i ei undersøking som Kantar har utført for Forsvarets forum, meiner at Noreg bør gi opphaldsløyve til alle afghanarar som har jobba for Noreg i Afghanistan.

(©NPK)