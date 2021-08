Far og son funnen døde etter mogleg okseangrep i Sykkylven

innenriks

Det var Odd Kåre Fet (78) og Ole André Ramstad Fet (52) som døydde. Det er ikkje mistanke om at det har skjedd noko straffbart.

– Dei to skulle av garde for å flytte dyr som var på beite. Noko har skjedd på staden der, som har gjort at dyra sannsynlegvis har gjort utfall mot dei to på ein slik måte at dei har vorte hardt skadde og omkomme, seier seksjonsleiar Tony Gjerde på Sykkylven lensmannskontor.

Detaljane i hendingsgangen er førebels ikkje kjende. Politiet vil halde fram etterforskinga. Dei kategoriserer hendinga som ei tragisk ulykke.

Ifølgje Sunnmørsposten har dei avdøde tilknyting til staden der dei vart funne. Dei pårørande ber om ro.

Sykkylven-ordførar Odd Jostein Drotninghaug seier at dei pårørande blir varetekne av omsorgsberedskapen i kommunen.

Det blir halde open kyrkje mellom klokka 19 og 21 måndag kveld.

(©NPK)