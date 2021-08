innenriks

Blant dei 25 mest omsette aksjane på børsen var det berre tre som steig, skriv Dagens Næringsliv.

Ifølgje E24 er dette det største fallet hovudindeksen har hatt sidan 19. juli. Førre veke vart det derimot sett ny stengjerekord fire av fem dagar.

Norsk Hydro fall 2 prosent, og Equinor fall 1,25 prosent etter at oljeprisen har gått ned over 2 prosent til no måndag.

