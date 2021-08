Erna Solberg kan ikkje garantere at alle nordmenn kjem seg ut av Afghanistan

innenriks

Statsminister Erna Solberg seier til NTB at ho ikkje kan garantere hundre prosent at alle nordmenn vil bli frakta ut av landet og i tryggleik.

– Vi har varsla alle nordmenn som ikkje er knytt til ambassaden, om at dei burde reise ut på eit tidlegare tidspunkt førre veke. Om folk har gjort det, veit vi ikkje akkurat no. Eg trur vi får ut dei norske som jobbar rundt ambassaden, og håpar intenst at vi får med familiane til alle dei som har jobba for Noreg, seier Solberg til NTB.

Til liks med Danmarks statsminister Mette Frederiksen bruker Solberg ordet katastrofalt om situasjonen på flyplassen i Kabul.

– Det er kaos og katastrofe. Vi hadde alle håpa at vi kunne gjere dette i meir ordna former enn det som skjer no, med tydelegare og lengre varslingstid, seier ho.

Statsministeren meiner at erobringa av Kabul kom overraskande hurtig.

– Vurderinga er at dette kom overraskande. At Taliban kom så raskt og så tett på Kabul og at regjeringa berre gav opp. Eg trur dei fleste hadde forventa at det ville bli kamp ved inngangen til Kabul, òg fordi politistyrken som var der, var betre trena – det er mellom anna dei vi har trena, seier Solberg.

