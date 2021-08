E-tenesta bidreg i evakueringa av norsk personell i Afghanistan

innenriks

– For å sikre at norske styresmakter har eit best mogleg avgjerdsgrunnlag delar Etterretningstenesta løpande informasjon og situasjonsforståinga vår med UD og Forsvaret, seier viseadmiral Nils Andreas Stensønes til TV 2.

Det norske utanriksdepartementet (UD) jobbar med evakueringa av norsk personell. Norsk ambassadepersonell skal allereie vere ute av landet. Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) hjelper òg UD i evakueringa.

Ifølgje nyheitsbyrået Reuters skal fem personar har mista livet på flyplassen i Kabul då dei desperat prøvde å komme seg med flya til utlandet måndag.

