Ber om tips etter skyting i Oslo søndag

innenriks

Like etter klokka 20 søndag fekk politiet melding om at to personar vart skotne i ei T-banevogn på Skøyenåsen, aust i Oslo. Dei to skadde er innlagde på sjukehus med alvorlege skadar, men tilstanden blir karakterisert som stabil.

Ein person er arrestert etter skytinga. Det er ingen kjend relasjon mellom offera og den antekne gjerningsmannen, ifølgje politiet.

På Twitter-kontoen sin skriv politiet i Oslo at dei ber om tips i saka.

– I samband med skytinga på Skøyenåsen i går kveld blir det bede om at viss publikum har opplysningar eller tips i saka, så ring oss på telefon 02800 eller skriv til oss på politiet.no, skriv politiet i meldinga.

