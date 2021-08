Beinrestane i Lier stammar truleg frå ei kvinne

innenriks

Politiet har fått fleire svar etter at resultatet frå DNA-analysane av beinrestane er klare, skriv Drammens Tidende.

– DNA-prøvene seier at dette høgst sannsynleg er ei kvinne. No ventar vi på karbondatering. Vi håpar då å få vite kor gamle beinrestane kan vere, seier Tina Berg, som er seksjonsleiar for etterforsking og etterretning ved Drammen politistasjon.

Ho opplyser at DNA-et ikkje har gitt treff i saknatregisteret.

Beinrestane vart funne i eit skogholt rett ved E18 på Tranby i april, og det vart tidleg klart at dei stamma frå eit menneske. Hovudteorien til politiet er at beinrestane stammar frå Tranby kyrkje.

