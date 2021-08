Ap meiner Nato nådde mål om å hindre terror-utspring i Afghanistan

innenriks

– Det vi ikkje lykkast med, var å byggje eit stabilt afghansk demokrati, seier Huitfeldt til NTB. Ho er leiar av Stortingets utanriks- og forsvarskomité.

Huitfeldt meiner det er for tidleg å seie noko om risikoen for at Afghanistan på nytt vil tiltrekkje seg ekstremistiske grupper frå andre land, som til dømes IS.

Det meiner likevel Framstegspartiets utanrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde er ei stor bekymring.

– Det er fleire andre islamistiske organisasjonar som kan sameine krefter, som Boko Haram. Då får du ein farleg situasjon, også opp mot Midtausten og Afrika, seier han.

Orientert av Søreide

Utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget vart måndag orientert om utviklinga av utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Huitfeldt, som leiar komiteen, seier det er viktig at Stortinget blir halden orientert.

Korleis Noreg skal stelle seg til eit Taliban-styrt Afghanistan, synest ho er vanskeleg å svare på per i dag.

– Det må vi i tilfellet gjere saman med dei andre allierte. Det er viktig at vi ikkje driv åleinegang på dette området. No er det viktig at vi sikrar humanitær tilgang til folk i landet, seier ho.

Både Huitfeldt og Tybring-Gjedde er overraska over at Taliban kunne ta over makta så fort. Noreg har mellom anna hjelpt til i å trene opp afghanske tryggingsstyrkar, men det skulle vise seg at styrkane gav Taliban lite motstand. .

– Dei gav seg veldig fort. Det skjedde mykje fortare enn vi hadde trudd, seier Huitfeldt.

– Stort nederlag

Tybring-Gjedde meiner nokre av feila som vart gjorde, mellom anna botnar i mangel på god nok etterretning og at opplæringa til styrkane ikkje var tilstrekkeleg.

– Lojaliteten var ikkje så sterk som vi trudde. Det viste seg at dei var nærare eigen afghansk kultur og måten ein tenkjer på, enn å bli påtvungen demokrati frå vesten, seier han.

Han meiner det var ein stor feil at Nato ikkje forlét landet då al-Qaida vart nedkjempa og Osama bin Laden vart funnen og drepen.

– No måtte ein forlate landet med halen mellom beina. Det er eit stort nederlag for den sterkaste forsvarsalliansen i verda, seier han.

