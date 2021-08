30 nye smitta i Drammen i helga

innenriks

Av dei nye smittetilfella er 20 knytt til utanlandsreise. Berre ein person har ukjend smitteveg, og smittesporinga er avslutta, skriv Drammen kommune på nettsidene sine.

– Generelt den siste tida, og særleg igjennom helga, har vi sett at smitte etter reise i utland utgjer ein stor del av dei smitta. Vi ser då kor viktig det er at kvar og ein av oss følgjer opp dei reglane som gjeld ved innreise for karantene og testing, seier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen.

Av 111 smittetilfelle dei siste to vekene har 56 testa positivt i samband med innreise.

