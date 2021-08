innenriks

– Seint søndags kveld fekk kommunen informasjon om at vi har 14 nye positive testar. Smittesporing går føre seg, men per no er smittevegen ukjend, opplyser rådmann Torbjørn Simonsen til NRK.

Tjeldsund kommune opplyser at dei ikkje innfører ekstra tiltak lokalt enn så lenge, men beredskapsleiinga tilrår bruk av munnbind i Grovfjord, der ein ikkje kan halde ein meters avstand.

Tjeldsund kommune hadde i 2020 eit folketal på rundt 4.300 innbyggjarar.

