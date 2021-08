SV krev ny behandling av eks-tilsette i Afghanistan

innenriks

Avgjerda om ikkje å gi opphald til alle afghanarane som har vore tilsette av norske styrkar i Afghanistan, har vorte kritisert av tidlegare forsvarstoppar og politikarar frå SV til Framstegspartiet.

Noreg har mellom anna vedteke å evakuere ambassadetilsette frå landet og oppmodar alle norske borgarar om å komme seg ut av Afghanistan. Også afghanarar som har vore tilsette ved ambassaden, blir evakuert.

Statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet gjentek likevel at det ikkje er aktuelt å gi fleire eks-tilsette opphald i Noreg, sjølv om Taliban er på frammarsj, og fleire fryktar for tryggleiken sin.

– Det er til saman rundt 360 personar som har fått opphald i Noreg, inkludert familiemedlemmer. Dei som fekk avslag, fekk det av tungtvegande grunnar. Det blir derfor ikkje lagt opp til nye vurderingar for dei som tidlegare har fått avslag, seier Barstad til Dagbladet.

Den argumentasjonen kallar SVs Karin Andersen, leiar av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, for lite tillitvekkjande.

– I Noreg er det nålauget så trongt no at det er farleg. Sakene må behandlast på nytt, og det kan berre vere tungtvegande tryggingsgrunnar her som kan telje. Å overlate desse menneska til Taliban no, kan Noreg ikkje vere vedkjent seg av, seier Andersen til NTB.

