innenriks

– Det gjer ingenting at ein takka nei til vaksinen tidlegare. No er det mange kommunar som har ulike drop-in tilbod, slik at ein kan få dose nummer éin om ein ikkje har teke han. Mange kommunar vil sannsynlegvis òg opprette drop-in timar for dose to framover, seier Høie.

Samtidig reknar FHI-direktør Camilla Stoltenberg med at det ikkje blir noko problem å fylle opp vaksinesentera i kommunane i landet.

– No er fleire tilbake frå ferie, og då vil mange stå i kø for å få dose to, seier ho.

