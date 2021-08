Eriksen Søreide: Må evakuere ambassaden i Kabul før det blir for seint

innenriks

Noreg stengjer ambassaden i Kabul mellombels og evakuerer norsk personell og afghanarar som har jobba ved ambassaden.

– Det hastar å gjere dette i den forstanden at vi ser at situasjonen forverrar seg raskt, og sjølv om ikkje Kabul er under angrep, er det klart at det er ein situasjon der Taliban rykkjer nærare. Vi ønskjer ikkje å komme i ein situasjon der vi ikkje klarer å evakuere våre tilsette, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ho vart på eit pressemøte i Oslo fredag spurt om dette betyr at Natos oppdrag i Afghanistan har vore ein fiasko, og om det betyr at Kabul er i ferd med å falle i Talibans hender.

Vil ikkje evakuere

Søreide seier at Talibans frammarsj skjer raskare enn venta, at dei møter lite motstand, men vil ikkje kalle det ein fiasko. Utanriksministeren vil heller ikkje seie at det automatisk betyr at Kabul snart fell.

– Det ligg ikkje nødvendigvis ei sånn vurdering bak. Situasjonen er uoversiktleg, og kva som skjer den neste tida, er vanskeleg å seie no. Men vi må ta dei forholdsreglane vi kan. Dersom det oppstår ein endå meir akutt situasjon, vil det bli vanskeleg å evakuere ut, og derfor må vi gjere det raskare, seier Eriksen Søreide til NTB.

USA sender styrkar for å hjelpe til i evakueringa av sine tilsette. Søreide vil ikkje svare på spørsmål om korleis den norske evakueringa skal gå føre seg, eller om også Noreg sender nye styrkar til Afghanistan.

– Eg kjem ikkje til å gå i detaljar om korleis dette skjer, det er av tryggingsomsyn, seier utanriksministeren.

Evakuerer ikkje sivile

Frå før har Utanriksdepartementet oppmoda alle norske sivilborgarar om å forlate Afghanistan. Noreg har likevel ikkje evakuert sivile, noko til dømes Tyskland har gjort med eit eige fly chartra til dette.

Det ligg ikkje an til at Noreg vil evakuere sivile, norske statsborgarar frå Afghanistan. Når ambassaden blir stengd, vil norske styresmakter ikkje ha moglegheit til å yte konsulær bistand til nordmenn i landet.

– Det er ein krevjande situasjon for dei som ikkje har forlate landet, men det har vore tydelege oppmodingar frå norske styresmakter over lang tid om anten ikkje å reise dit eller om å forlate landet, seier Eriksen Søreide.

Lokalt tilsette får komme til Noreg

Regjeringa har bestemt at lokalt tilsette afghanarar får komme til Noreg viss dei ønskjer dette. Dei blir rekna på kvoten for overføringsflyktningar.

Det norske feltsjukehuset i Kabul blir ikkje stengt på noverande tidspunkt, fordi tryggleiken er vurdert til å vere god nok.

Det var òg eit krisemøte i Nato om situasjonen fredag. USA har vedteke å sende soldatar for å evakuere ambassadetilsette. Storbritannia sender òg soldatar for å evakuere borgarane sine.

Også Danmark vedtok fredag å stengje ambassaden sin mellombels og evakuere tilsette. Tyskland reduserer staben ved ambassaden sin til eit absolutt minimum

Etter at Nato tidlegare i år starta tilbaketrekkinga frå Afghanistan, har Taliban vore på frammarsj og erobra ei rekkje provinshovudstader. Gruppa rykkjer stadig nærare Kabul, og det har vore store angrep i den afghanske hovudstaden.