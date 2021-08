Widerøe-fly møtte drone på 1.300 meters høgd

innenriks

– Styrmannen såg dette best. Han er heilt sikker på at det var ein drone. Dei trudde først det var ein fugl, men då dei kom nærare, seier dei at den blinka, fortel pilot og tryggingskoordinator for flygingar Odd Thomassen i Widerøe til NRK.

Flyet hadde stige til 4.500 fot, om lag 1.300 meter over havet, etter avgang og observerte dronen over det populære turområdet Mjelle. Då var dronen berre 60 meter unna flyet, ifølgje kanalen.

Reglane for droneflyging er klare på at det er ikkje lov til å flyge drone høgare enn 120 meter utan særskilt løyve, og at det ikkje lov å flyge mindre enn fem kilometer frå næraste flyplass. I dette tilfellet vart begge krava brotne, og politiet ser alvorleg på hendinga.

– Ein slik episode kan få svært alvorlege konsekvensar. I verste fall kan det setje liv og helse i fare, seier assisterande stabssjef Geir Håland i Nordland politidistrikt.

Interesseorganisasjonen i dronebransjen i Noreg opplyser at normale dronar ikkje kan flyge så høgt og vil ha klarheit i om det kan dreie seg om ein militær drone. Ei anna forklaring kan vere at programvara til dronen er justert, eller at ein dronepilot kan ha floge ut frå eit fjell i nærleiken, seier dagleg leiar Anders Martinsen i UAS Norway.

(©NPK)