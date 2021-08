Studie: Fråværsgrensa har ført til meir fysisk nærvær blant elevane

innenriks

I rapporten «Fraværsgrensen i vidaregåande skule» har eit knippe forskarar studert fråværsgrensa gjennom tre skuleår. Blant funna er at det fysiske nærværet til elevane og karakterane har betra seg, men også ulemper som at ordninga blir praktisert ulikt av skulane, skriv Aftenposten.

Fråværsregelen inneber at ein ikkje kan ha meir enn 10 prosents fråvær for å få standpunktkarakter. Då koronapandemien kom, vart det likevel innført mellombels unntak frå regelen.

– Pandemien har gitt oss eit naturleg eksperiment, der fråværsgrensa vart sett på vent. Erfaringane kan bli viktige med tanke på ein kommande diskusjon om korleis ho bør vidareførast, seier Oslomet-forskar Jon Rogstad, som har vore med å lage rapporten.

Med skulesemesteret i haust på trappene, er det framleis uvisst om fråværsgrensa skal gjelde frå skulestart. Kunnskapsdepartementet opplyser til Aftenposten at ei avgjerd vil komme «snart». Rogstad meiner ein må diskutere kva for nivå fråværsgrensa bør liggje på.

– Hovudbiletet er at fråværsgrensa er bra for dei fleste. Men suksessen til fråværsgrensa må ikkje bli ei sovepute for politikarane, åtvarar forskaren.

