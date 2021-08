Staten tek rekninga for hurtigtesting av studentane

innenriks

– Ingen fest utan gratis test skal sørgje for å avdekkje smitte og unngå smittespreiing, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Regjeringa opplyser at arrangørar av til dømes konsertar eller andre større sosiale arrangement for studentane kan inngå avtale med ein privat aktør som står for testinga.

Desse kan igjen nytte seg av ei refusjonsordning der staten dekkjer finansieringa av hurtigtestar.

Skal strekkje seg langt

Testing til koronasertifikat skal sikre ubeskytta dei same rettane som vaksinerte studentar har.

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) seier regjeringa vil strekkje seg langt for at studiestarten i år blir god. Gratis testing gjer at alle kan delta på like vilkår.

– Det aller viktigaste er sjølvsagt at studentane tek vaksinen så fort dei får tilbodet, men i mellomtida skal vi ta rekninga for hurtigtesting, seier han.

– Eit supert tiltak

I Norsk studentorganisasjon (NSO) blir nyheita teken imot med glede.

– Studentane har vore gjennom eit tøft år. Det at regjeringa no tek rekninga for hurtigtestar gjer forhåpentlegvis at fleire får gjennomført så normale fadderveker som mogleg. Det er viktig for å leggje det sosiale grunnlaget for titusenvis av nye studentar over heile landet. Dette er eit supert tiltak av staten, seier NSO-leiar Tuva Lund til NTB.

Bør få moglegheit

Mange studentar har no fått minst éin dose koronavaksine. Dei som ikkje har fått det, eller viss det er mindre enn tre veker sidan dei fekk første dose, bør få moglegheit til å teste seg før dei deltek på sosiale arrangement i samband med fadderveker og studiestart, meiner Høie.

Er ein vaksinert og får symptom på covid-19, bør ein òg teste seg.

