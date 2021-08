Massetestinga ved Oslo-skular held fram fram mot haustferien

innenriks

– Vi planlegg å halde fram med massetesting fram til haustferien på ungdomsskular og vidaregåande. Det er òg bra at helsestyresmaktene har vurdert at det er trygt å erstatte karantene med meir testing i fleire tilfelle. Det betyr mindre fråvær for elevar og lærarar. Dei nasjonale retningslinjene for dette kom først no og vi kjem snart med informasjon om korleis dette skal løysast i praksis i Oslo, seier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, til Utdanningsnytt.

Måndag møter over 630.000 elevar og over 69.000 lærarar opp til første skuledag i Oslo-skulen.

Ifølgje Oslo kommune skal no alle tilsette i skular og barnehagar ha fått tilbod om den første vaksinedosen.

– Det kan jo ikkje sjåast bort frå at ein eventuell auke i smitte gjer det nødvendig å innføre gult nivå igjen. Alle skular og barnehagar må framleis ha beredskap til å endre nivå dersom smitten aukar, seier Thorkildsen.

(©NPK)