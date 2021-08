Slik jaktar Noreg på vaksinedosar i Europa

innenriks

Frå valkampturneen i Trøndelag førre veke kunne statsminister Erna Solberg (H) presentere gladnyheita om at Noreg får over 258.000 ekstra dosar av Pfizer-vaksinen frå Bulgaria og Romania. Veka før lykkast det Noreg å byte til seg 100.000 Pfizer-dosar frå Litauen.

Men Noregs intense vaksinejakt stoppar ikkje der. Til NTB fortel helse- og omsorgsminister Bent Høie at regjeringa har kasta ut fleire fiskesnøre til Europa, for å dra i land eit endå større tal vaksinedosar. Målet er å bli fortare ferdig med vaksinasjonen i Noreg.

– Eg kan ikkje seie kva andre land vi er i dialog med, men eg kan seie at det dreier seg om fleire land, og at vi har meldt generell interesse for fleire dosar, seier Høie, som poengterer at Noreg opererer innanfor rammene av vaksineavtalane vi har med EU.

Slit med oppslutninga

I tillegg til å kontakte enkeltland direkte, har regjeringa òg meldt interesse for fleire vaksinedosar gjennom den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström, som sikrar Noreg dosar via Sverige.

Ifølgje Høie slit fleire europeiske land med vaksineoppslutninga og har derfor eit overskot av vaksinedosar. Det er desse dosane som no er i omløp og blir fordelte mellom EU-land som treng dei.

– Vi har gitt tilbakemeldingar om at vi er interesserte i å kjøpe, byte og ta imot det som skal refordelast i EU. Det arbeidet har gått føre seg sidan før sommaren, seier Høie.

Han understrekar at dosane Noreg no plukkar frå Europa, ikkje er tiltenkt fattige land gjennom Covax-samarbeidet. Ifølgje Høie vil Covax-programmet berre ta imot vaksinedosar direkte frå produsenten.

– Dette er ikkje vaksinar vi skaffar oss på kostnad av andre land ute i verda, seier Høie.

Vil ikkje oppgi prisen

Medan avtalen med Litauen inneber at Noreg gir frå seg like mange dosar av Janssen-vaksinen som vi får av Pfizer-vaksinen, må regjeringa betale dei andre landa vi får ekstra dosar frå. Høie vil ikkje røpe kor mykje.

– Vi betaler den prisen vi blir samde om, og det kan variere. Men det er veldig regulert. Det er ikkje sånn at fleire land driv og overbyr kvarandre, seier Høie.

Janssen-vaksinen er teken ut av Noregs vaksinasjonsprogram etter meldingar om alvorlege biverknader, men for Litauens del opplevast det enklare å bruke ein vaksinetype som berre krev éin dose, fortel Høie.

Noreg har òg gitt frå seg AstraZeneca-dosar til land som Sverige, Island og Portugal.

Får opp tempoet

Tida det tek å få vaksinert alle vaksne i Noreg med to dosar, er redusert med to veker som følgje av vaksineavtalane som allereie er inngått. Klarer regjeringa å få til fleire, vil vaksinasjonen gå endå raskare, ifølgje Høie.

– Desse vaksinane blir leverte no. Dermed får vi raskare framdrift, seier Høie, og legg til at Noreg alt er sikra nok dosar til heile befolkninga gjennom samarbeidet med EU.

– Men får vi til fleire avtalar, blir tida ytterlegare redusert. Det er gode nyheiter, seier Høie.

Ifølgje Høie er vaksineavtalane med Bulgaria, Romania og Litauen grunnen til at fleire kommunar er i gang med å innkalle til dose to før tida.

– Vi ønskjer å inngå fleire avtalar så lenge det inneber ein framskunding av eige vaksineprogram, seier Høie.

