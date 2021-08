Minnest terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen tysdag: – Vi må gjere det vonde til noko godt

innenriks

– Det vil vere eit minutts stille for å minnast Johanne, vi får besøk av fleire statsrådar, og det vil bli halde ein del taler, seier kommunikasjonsansvarlege Waheed Ahmed ved Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum.

Familien til drepne Johanne Zhangjia Ihle-Hansen er sjølvskrivne som deltakarar på markeringa, og moskeen er nøgde med at dei ønskjer å delta.

– Det er ingen tvil om at det er tøft for dei å vere der, seier Ahmed.

Ap-nestleiar Hadia Tajik deltek på minnemarkeringa. Tre statsrådar vil representere regjeringa: finansminister Jan Tore Sanner (H), som sjølv er frå Bærum, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), og kulturminister Abid Raja (V).

– Vi synest det er svært positivt. Dei ser at arbeidet er viktig, og at når høgreekstremisme er i vekst, må vi stå saman for å førebyggje og ta grep, seier Ahmed.

Stifting og kunnskapssenter

Han fortel om Stiftinga 10. august, som vart oppretta for å dra nytte av erfaringane frå angrepet. Eit kunnskapssenter skal stå klart i midten av 2022.

– Vi må gjere det vonde til noko godt. Vi må få ei plattform der ein kan diskutere dette og ha takhøgd, og jobbe for å førebyggje radikalisering og hat på tvers av nasjonalitetar, religionar, legningar og så vidare.

Ahmed skryt av samarbeidet med lokale styresmakter, særleg politiet og Bærum kommune. I tillegg deltek mellom anna 22. juli-senteret og Utøya i arbeidet med den nemnde stiftinga.

Overmanna angriparen

På ettermiddagen 10. august 2019 vart 17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen skoten og drepen av stebroren, Philip Manshaus i den felles barndomsheimen deira på Eiksmarka i Bærum. Deretter køyrde Manshaus til moskeen Al-Noor i Skui på motsett side av kommunen.

Der gjekk han inn med skytevåpen, men vart raskt stansa av dei få personane som var i moskeen. To av dei, Muhammad Rafiq og Mohammad Iqbal, fekk seinare Medaljen for edel dåd for å ha overmanna Manshaus.

11. juni 2020 vart Manshaus dømd til 21 års forvaring med 14 års minstetid for drapet på stesøstera, og dessutan forsøk på terrorhandling mot moskeen.

Framleis ikkje tilbake til normalen

Livet er framleis ikkje tilbake til normalen i Al-Noor-moskeen. Arbeidet har vore forseinka av koronapandemien, der det har vore store avgrensingar i talet på menneske som kan samlast på ulike stader, mellom anna gudshus.

– Vi har ikkje kunna samle medlemmer og få barn, unge og vaksne til å kjenne seg heime og trygge i moskeen igjen, seier Ahmed.

Tidlegare var moskeen open, og døra stod ofte på gløtt. Parkeringsplassen utanfor vart hyppig brukt av lokalbefolkninga, sidan den ligg i nærleiken av turområde i Vestmarka. Ahmed innrømmer at moskégjengarane framleis blir ekstra observante dersom ein ukjend bil parkerer der.

– Det sit litt inne enno.

