Bømlo er årets trafikktryggleikskommune

innenriks

– Bømlo kommune har i ei årrekkje jobba breitt og systematisk i arbeidet sitt for å betre trafikktryggleiken. Kommunen er eit godt førebilete og viser at målretta innsats over tid gir gode resultat, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding.

Prisen «Årets trafikksikkerhetskommune» blir i 2021 delt ut for tiande år på rad. Prisen er på 1 million kroner og blir gitt til ein kommune som har utmerkt seg med godt lokalt trafikktryggleiksarbeid.

– Eg er stolt av den jobben heimkommunen min gjer på dette området, seier bømlingen Hareide.

(©NPK)