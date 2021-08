81 nye smitta i Bergen

innenriks

Av dei smitta er 52 nærkontaktar, 1 tilfelle er importsmitte, 12 har ukjend smitteveg, og 17 er ikkje kartlagde.

– Vi går inn i ei helg med høge smittetal. Det er viktig at vi står saman om å stoppe spreiinga av koronaviruset, og då treng vi at alle følgjer dei tiltak og tilrådingar som til kvar tid gjeld, seier fungerande smittevernoverlege Kjell Haug.

Sjukeheimen Lyngbøtunet har registrert smitte hos tre bebuarar. Med det er totalt sju bebuarar på tre ulike sjukeheimar smitta. I tillegg er 16 tilsette på 14 ulike sjukeheimar registrert smitta.

Totalt 2.526 personar testa seg for koronaviruset i Bergen torsdag.

– Det er bra at så mange bergensarar testar seg no som det er mykje smitte i kommunen vår. Vi minner igjen om at folk må hugse på å vere tilgjengelege på telefon når dei har testa seg, så smittesporarane får tak i dei, seier Haug.

(©NPK)