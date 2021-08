innenriks

– Det er framleis nokre område som ikkje har fått regn av betydning, skriv Meteorologisk institutt.

Det er no utskrive varsel om lokalt stor skogbrannfare for både Vestland fylke og Møre og Romsdal.

Meteorologisk institutt tilrår at ein er varsam med open eld. Det vil vere fare for at vegetasjon lett kan ta fyr og at store område kan bli ramma.

