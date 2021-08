innenriks

Børsen blir tyngd av at oljeprisen fall kraftig måndag kveld, prisen for eit fat nordsjøolje gjekk ned over 3 prosent. Tysdag morgon fall prisen vidare med rundt ein dollar.

Prisnedgangen kjem, ifølgje Bloomberg, av ei frykt for at deltasmitte kan påverke oljeetterspurnaden, etter at fleire land har stramma inn restriksjonane, og dessutan dårlege produksjonstal frå den kinesiske industrien.

(©NPK)