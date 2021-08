Ein av fem i sceneteknikk-bransjen har slutta

innenriks

Det kjem fram i ei undersøking gjennomført av foreininga, skriv Klassekampen.

Morten Buvik, som er dagleg leiar i Lydteamet i Bodø, seier at bedrifta hans har mista fire sceneteknikarar av totalt 13 det siste året.

– Viss Noreg hadde gjenopna fullstendig i morgon, hadde heile konsertbransjen hatt eit kjempeproblem, seier han.

Buvik meiner regjeringa har vore for dårleg til å skape føreseielegheit for kulturbransjen under pandemien, og at det er dei store konsertaktørane som kjem heilskinna gjennom nedstenginga, ikkje enkeltpersonane og scenetekniske leverandørar.

Statssekretær Emma Lind (V) skriv i ein e-post at ho forstår ar mange i kulturlivet har kjent på situasjonen som uføreseieleg det siste året. Ho meiner likevel at støtteordningane har fungert som dei skal.

«Ett av målene med stimuleringsordningen er at det skal være aktivitet i hele verdikjeden rundt et arrangement. Dette gjelder også dem som driver med lyd og lys. Når en enkelt artist får et millionbeløp, er det nettopp med tanke på at alle involverte i hans prosjekt skal ha lønn eller honorar», skriv ho.

