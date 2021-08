Smitten opp over 50 prosent på éi veke – Nakstad slår alarm

innenriks

Førre veke vart det meldt om totalt 2.187 nye smitta i Noreg, ein auke på 53,2 prosent frå 1.428 smitta veka før, viser ei samanstilling av nasjonale smittetal som NTB har gjort.

NTB har teke utgangspunkt i tala som blir melde frå registeret MSIS like etter midnatt kvar dag.

I Oslo viser kommunale tal at smitten har auka med 86,8 prosent til 282 smitta førre veke, opp frå 151 veka før.

Fryktar fjerde bølgje

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad ser med bekymring på utviklinga.

– Det mest urovekkjande ved at veldig mange kommunar no har stigande smittetrend, er at ein ikkje skal klare å slå ned utbrota før skulestart, skriv han i ein SMS til NTB.

– Då kan vi gå inn i ei fjerde smittebølgje med deltavirus før vi er i mål med vaksinasjonsprogrammet. Det kan i så fall gi betydeleg auka smitte blant uvaksinerte, og ny stigning i alvorlege sjukdomstilfelle og innleggingar, åtvarar han.

Nakstad understrekar at det er stor uvisse om utviklinga vidare.

– Heldigvis vil veldig mange bli vaksinerte dei neste vekene. Det vil gjere det lettare å behalde kontrollen i nokre veker til.

Deltavarianten har overteke

Den kraftige smitteauken kjem i kjølvatnet av at deltavarianten har vorte dominerande i Noreg.

Folkehelseinstituttet (FHI) fastslår i si siste risikovurdering at deltavarianten har større spreiingsevne enn alfavarianten, som dominerte fram til sommaren. Deltavarianten er meir smittsam enn alfa og smittar òg i større grad vaksinerte og personar som har hatt covid-19 tidlegare.

Vaksinasjon ser likevel ut til å verne godt mot sjukehusinnlegging og død.

Ifølgje risikovurderinga er det middels sannsynleg med ein aukande epidemi i august og september, med 2.000–3.000 smittetilfelle per veke.

Deltavarianten har òg utløyst ein kraftig smitteauke i mange andre land.

