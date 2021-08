Nakstad fekk sin eigen jobb

innenriks

Nakstad stod på søkjarlista då stillinga hans vart lyst ut tidlegare i år, og han stadfestar no at han har fått jobben, skriv Dagbladet. Han tiltredde formelt 1. august.

– Eg har vore på intervju og alt, og eg held fram – mellombels, det var ei mellombels utlysing. Det har ikkje vorte nokon endringar i det. Eg jobbar framleis i ei mellombels stilling, men no litt fastare enn det eg gjorde før. Då var eg berre på utlån. No er eg tilsett for ein periode, og så vil dette sjølvsagt avhenge litt av korleis det blir med pandemien framover, seier Nakstad.

Nakstad vil halde fram med å jobbe med koronapandemien.

