Leiteaksjon etter sakna mann ved Sognefjellshytta

Mannen hadde bestilt plass på Sognefjellshytta natt til måndag, men dukka ikkje opp. Politiet har heller ikkje lykkast i å komme i kontakt med pårørande.

I samråd med Hovudredningssentralen, Den Norske Turistforening (DNT), som driftar hytta på Nørdstedalseter, og dei som driv Sognefjellshytta, har politiet vedteke å setje i verk ein leiteaksjon.

– Ifølgje DNT byrja mannen å gå i går, og så har han då ikkje komme fram til Sognefjellshytta. Vi har prøvd å nå han på telefon, men det er dårleg mobildekning i området, seier operasjonsleiar Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Han legg til at dei har varsla Røde Kors og Norske redningshundar, og at eit turfølgje skal gå same veg som den sakna og sjå etter han.

– Vi vil vurdere om det skal setjast inn helikopter i ettermiddag, seier Bernhoft von Obstfelder.

