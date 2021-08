Halden ber om fleire opne grenseovergangar

innenriks

Laupsa foreslår mellom anna at fullvaksinerte bør få passere grensa over den gamle Svinesundsbrua, som allereie blir nytta av grensependlarar, skriv Halden Arbeiderblad.

– Eg vil på vegner av Halden-samfunnet be regjeringa finne betre logistikkløysingar slik at vi ikkje blir belasta unødvendig i ei allereie vanskeleg tid, skriv ho i eit brev til statsminister Erna Solberg.

Den fungerande ordføraren ber òg om at grenseovergangane over Berby, Kornsjø og Holtet blir opna, og dessutan at det bør vere mogleg å krysse grensa med anna enn bil.

Den siste tida har det vere lange køar ved Svinesund. Søndag var det kø på fleire kilometer då mange skulle heim frå ferie.

