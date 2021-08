Framleis sosial forskjell i bruk av helsetenester

innenriks

I rapporten slår SSB fast at den norske folkehelsa i stort er god, og at dei fleste rapporterer at dei får hjelpa dei treng.

Rapporten stadfestar likevel konklusjonane frå tidlegare studiar og SSBs tilsvarande rapport frå 2017: Det eksisterer framleis sosiale forskjellar i helse, og delen med god helse aukar med aukande utdannings- og inntektsnivå.

– Grupper 45 år og eldre med låg utdanning har dårlegast helse og bruker helsetenester i størst grad. Tenestebruken blant eldre er både større og har sterkare samanheng med utdanningsnivå og inntekt enn blant yngre, skriv SSB.

Forskjellane er særleg store for tenester der eigenbetalinga er høg. Det gjeld mellom anna bruk av tannhelsetenester, som vanlegvis må dekkjast av eiga lomme når ein er over 20 år.

Forskjellane som gjeld legebruk har derimot andre forklaringar, skriv SSB. Dei fleste seier dei får tilstrekkeleg hjelp, men det er grupper som opplever at det kan vere utfordrande å få tenester ved behov.

I rapporten blir det mellom anna påpeika at auka valfridom og større brukarmedverknad i seg sjølv kan gjere det vanskelegare å få hjelp, sidan dette krev større ferdigheiter frå brukarane.

– Grupper med låg inntekt eller låg utdanning har større sjukdomsførekomst, og er meir eksponert for risikofaktorar, og har lågare helsekompetanse enn grupper med høgare inntekts- eller utdanning. Terskelen for kontakt med helsetenestene blir dermed høgare for desse gruppene, skriv SSB.

(©NPK)