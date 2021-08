innenriks

Selskapet skal leige flya av Boc Aviation Limited, skriv Norse Atlantic i ei børsmelding måndag morgon.

Leigeavtalen skal vare i omtrent 16 år per fly, og Norse Atlantic forventar å få levert flya i desember. Det er same månad som selskapet tidlegare har annonsert at dei vil setje i gang drifta, skriv E24.

Med dei seks nye flya vil selskapet ha totalt 15 Boeing 787 Dreamliner-fly i flåten sin.

