innenriks

Ifølgje Sørvest politidistrikt skjedde ulykka i Vågen, og nødetatane vart varsla klokka 1.30 natt til måndag.

– Det er ei dame i byrjinga av 30-åra som har falle av elsparkesykkelen og slått hovudet i kantsteinen. Ho verkar overstadig rusa, opplyser operasjonssentralen.

Kvinna vart teken med til Stavanger universitetssjukehus, og politiet varsla at dei ville sørgje for at det vart teke blodprøve. Dei har oppretta sak for køyring i alkoholpåverka tilstand.

(©NPK)