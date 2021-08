Drapssikta på Lørenskog fengsla i fire veker

innenriks

Den drapssikta mannen – ein polakk i 40-åra – samtykka til kravet til politiet, og fengslingsmøtet gjekk derfor som kontorforretning i Romerike og Glåmdal tingrett måndag ettermiddag.

I avgjerda viser retten til at etterforskinga er i ein innleiande fase, og at det er viktig at sikta ikkje får høve til å påverke vitne eller tukle med spor.

«Retten viser vidare til at sikta har vist noko manglande samarbeidsvilje på det innleiande stadiet av etterforskinga, medrekna ved å setje seg imot sporsikring», står det i avgjerda.

Retten viser òg til at mannen har lita tilknyting til Noreg bortsett frå arbeidsforholdet sitt.

– Ei sjokkarta oppleving

Politiadvokat Eirik Braathen i Aust politidistrikt vil ikkje gå inn på kva slags samarbeidsproblem politiet har hatt med sikta, men viser til kva retten skriv.

– Vi håpar å få gjennomført avhøyr med han etter kvart, men det er ikkje teke endeleg stilling til når det skal skje, og han må òg samtykkje, seier Braathen til NTB.

Forsvararen til mannen, Gunhild Lærum, seier at dei vil ta stilling til spørsmålet om avhøyr denne veka. Ho hadde ikkje fått snakka med klienten sin måndag.

– Eg har sett kva retten skriv om samarbeidsvilje, men har ikkje nokon kommentar utover at det var ei rimeleg sjokkarta oppleving for alle som var på staden, seier ho til NTB.

Braathen seier politiet no vil vente på svar på undersøkingar som er gjorde, og deretter jobbe vidare ut frå svara dei får.

– Det har ikkje skjedd så mykje nytt i saka i dag. Vi er i ferd med å ferdigstille kriminalteknisk arbeid på åstaden, seier Braathen.

Kan isolerast

Retten opnar for at mannen kan sitje i fullstendig isolasjon i inntil to veker.

Mannen erkjenner at han var på staden der ein litauisk mann i 50-åra vart funnen død natt til søndag, men nektar straffskuld etter siktinga for drap. Framleis er hendingsgangen noko uklart, men mannen har adresse i bustaden der det laurdag kveld og natt til søndag skal ha gått føre seg ei feiring.

– Han vart overført til fengsel måndag, opplyser Lærum.

Nektar straffskuld

– Han nektar straffskuld, men eg vil ikkje gå inn på andre delar av dei innleiande politiforklaringane så tidleg i etterforskinga, seier politiadvokat Braathen.

Også dei andre fem personane som innleiingsvis er sikta for drap, var til stades på adressa. Gjennom forklaringane som har komme så langt, og tekniske funn, er mistankegrunnlaget mot dei såpass svekt at drapssiktingane kan falle frå relativt raskt, ifølgje Braathen.

Medsikta ut av saka

– Det ligg vel litt i korta at dei skal ut av saka etter kvart. Det er ikkje noko særleg å ha ei slik sikting hengande over seg, seier han.

Braathen understrekar at etterforskinga langt frå er ferdig, og at det framleis ikkje er klart «kven som har gjort kva og slike ting».

Politiet vurderte situasjonen på staden natt til søndag som så uoversiktleg at det var nødvendig å arrestere alle som var til stades for å få kontroll på gjerningsmannen. Dei fem, blant dei kona til den døde, er lauslatne.

