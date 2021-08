innenriks

Bustadhuset ligg i Elvdalsvegen i Trysil kommune, søraust for Innbygda. Politiet fekk melding om at huset var overtent rett før klokka 7 måndag morgon. To timar etter var brannen under kontroll og at det ikkje var fare for spreiing.

– Ukjent om det er personar inne i huset. Nødetatane er på staden, heitte det i den første twittermeldinga frå politiet.

