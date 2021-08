innenriks

Denne aldersgruppa skulle i utgangspunktet få dose to i veke 35. På grunn av fleire tilgjengelege vaksinedosar vil denne gruppa no få den andre dosen sin allereie i veke 32, skriv kommunen i ei pressemelding.

Dei legg til at dei framleis har ledige timar for dei som ikkje har vaksinert seg, sjølv om dei no startar med dose to for fleire grupper.

– Det er viktig at desse bestiller time medan det endå er vaksinedosar tilgjengeleg til førstegongsvaksinar, skriv kommunen.

