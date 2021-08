33 nye smitta i Bergen – byrådet skal ha møte om situasjonen

innenriks

Over halvparten dei smitta er mellom 20 og 29 år, skriv kommunen på nettsidene sine.

21 av dei smitta er nærkontaktar, to er importsmitte medan ti har ukjend smitteveg. Totalt 1.535 personar testa seg søndag.

– Det er sjølvsagt urovekkjande med høgare smittetal. Det har ikkje vore eksplosivt, med det er for høgt. Det er ikkje ein ønskjeleg situasjon, seier helsebyråd Beate Husa (KrF) til Bergens Tidende.

Byrådet møtest måndag klokka 15 for å diskutere smittesituasjonen og notatet dei fekk frå FHI før helga, og få vurderingar frå fagfolka sine, ifølgje Husa. Ho vil ikkje seie kva tiltak som eventuelt blir aktuelle for Bergen enno.

– Eg tviler på at det kjem informasjon om tiltak i dag, men det er viktig for oss at dei tilrådingane og tiltaka som eventuelt kjem blir målretta og forstått i befolkninga. Det må opplevast forholdsmessig, seier ho.

