Røde Kors søkjer etter meteoritt i Finnemarka

innenriks

– Vi køyrer akkurat same opplegg, seier områdeleiar Christian Hollie i Søndre Buskerud Røde Kors Hjelpekorps til NTB.

Norsk meteornettverk snevra onsdag inn eit område der meteoritten kan vere. Det har Røde Kors igjen delt inn i åtte segment på 500 gonger 600 meter. Det blir søkt med digitale kart og nettbrett. 14 personar frå Røde Kors skal fordelast på lag saman med frivillige deltakarar som har møtt opp i Trolldalen i Lier kommune.

Etter at ein meteor lyste opp himmelen og laga kraftige drønn over det sentrale Austlandet natt til søndag, har det vore leiting etter meteoritten som vart til då den landa, truleg i Finnemarka nord for Drammen.

Om dei finn meteoritten er likevel framleis uklart.

– Vi håpar å finne noko. Men ligg han i ei myr, til dømes, så finn vi han ikkje, seier Hollie.

Vêret i søre Buskerud fredag er godt, men på grunn av mykje regn på Austlandet dei siste dagane er det truleg framleis blautt på bakken.

– Det er først og fremst spennande å sjå om vi kan finne bitar av meteoritten, men eg vil òg sjekke ut litt av turområdet. Vi har hytte på andre sida av Tyrifjorden, og har gått mykje turar der, seier Britt Ruen, som er blant dei mange frammøtte.

Det er vanskeleg å seie kva stand meteoritten vil vere i. Den kan ha vorte knust til mange titals mindre bitar i atmosfæren.

– Det er ikkje garanti for at vi lykkast, men eg håpar vi gjer det, seier forskar Agata Krzesinska ved Geologisk institutt på Universitetet i Oslo, som også har møtt opp.

(©NPK)