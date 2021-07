Noreg kan greie å fullvaksinere innbyggjarane tre veker tidlegare enn venta

innenriks

– FHIs oppdaterte vaksinekalender viser at Noreg ligg an til å kunne fullvaksinere den norske befolkninga om lag tre veker raskare enn den førre vaksinekalenderen viste, opplyser statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Ho seier at Noreg truleg får over 250.000 ekstra dosar frå vaksineprodusentane Moderna og Pfizer i juli og august, og at det i tillegg kjem 70.000 ekstra dosar frå Moderna i september.

– Dette kjem i tillegg til dei 258.000 ekstra dosane frå Pfizer som vart kjent i går, og dei 100.000 dosane vi fekk frå Litauen førre veke, og som allereie har komme til Noreg, seier Solberg.

– Dette er gode nyheiter og viktig for den vidare gjenopninga av Noreg.