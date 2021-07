Lærarar bekymra – fleire uvaksinerte til skulestart

innenriks

– Vi går inn i hausten med akkurat dei same spørsmåla som for nokre månader sidan. Det er synd vi ikkje er over den kneika, seier Thore Johan Nærbøe, leiar i Utdanningsforbundet i Innlandet, til NRK.

Før sommaren vart det signalisert at tilsette på skular og i barnehagar skulle få den første vaksinedosen sin innan skulestart, men ikkje alle har fått denne.

Nærbøe fortel at dei får daglege førespurnader frå medlemmer som er bekymra for arbeidssituasjonen, spesielt etter at det vart kjende at barn og unge under 18 år frå 16. august får fritak frå plikt til smittekarantene.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad seier han forstår uroa til skule- og barnehagetilsette som har mykje kontakt med barna.

– Det kan bli vanskeleg i starten, men vi trur det skal gå bra, seier han til NRK.

(©NPK)