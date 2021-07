Gardermoen skal flytte koronatesting frå bagasjehallen

innenriks

– Vi ser at passasjertala aukar utover hausten, og at det framleis er strenge krav til testing. Då er det viktig for oss å leggje til rette for at helse og politi framleis kan utføre testing og grensekontroll på ein god måte, seier fungerande lufthamndirektør Ole Petter Storstad ved Oslo lufthamn til NRK.

Trafikktala på Gardermoen har auka dei siste vekene etter at Noreg opna opp grensene noko. Dei fleste passasjerar frå utlandet må teste seg ved framkomst – og testinga går føre seg i bagasjehallen. Dette har forårsaka store plass- og køproblem, over to timar i visse tilfelle.

No skal testinga flyttast til eit område i etasjen over, i nærleiken av avgangshallen. Arealet har tidlegare vore i bruk som innsjekkingsområde, men står tomt. Passasjerane blir dermed følgde til testsenteret først etter at dei har passert grensekontroll, plukka opp bagasje og gått gjennom tollen.

– Vi går i gang med arbeidet, men ein må rekne med at det går nokre veker før det er klart til bruk, seier Storstad.

Han reknar likevel med at passasjertala vil halde fram med å auke òg utover hausten.

