Fem nye koronasmitta i Tromsø

Blant dei fem smitta registrert det siste døgnet, er smittevegen ukjend for éin av dei. To personar er smitta i ein annan kommune, og to er nærkontaktar.

I alt 34 personar er isolerte som følgje av koronasjukdom, medan 68 nærkontaktar er i karantene.

– Det er framleis ein del smitte i Tromsø. Mange reiser i ferien, og det er viktig å minne om at alle må teste seg dersom dei har symptom på smitte. Også dei som er vaksinerte. I samband med smittetilfella som er påviste i Tromsø denne veka, er det framleis uavklarte smittevegar, seier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem.

Ho ber personar som var i bankfilialen til DNB i Fredriks Langes gate måndag 26. juli mellom klokka 14 og 15 om å vere merksame på symptom og teste seg dersom dei får det.

– Ut frå den informasjonen vi har fått, skal det ha vore ein god del menneske innom filialen i det aktuelle tidsrommet, seier Trandem.

