Barn frå 12 år kan få koronavaksine til hausten

Dei satsar på at denne vurderinga er klar innan utgangen av september, melder NRK.

Professor i anatomi og immunolog Anne Spurkland meiner foreldre som ønskjer å vaksinere barna sine, burde få lov til det.

– Viss ikkje meiner eg at ein tvingar foreldre til å akseptere at barnet blir koronasmitta. Eg hadde synst det var heilt forferdeleg å ikkje kunne bestemme det sjølv – når ein ser han blir gitt til barn i andre land, og ein reknar vaksinen som tryggare enn koronasmitte.

Ho understrekar at det er frivillig å ta vaksinar i Noreg. Men ho meiner valet står mellom vaksine, eller å bli smitta.

– No har pandemien komme til eit punkt der viruset er mykje meir smittsamt enn det var då vi starta. Derfor reknar eg det sånn at viss vi lèt vere å vaksinere barn over 12 år – så kjem dei til å bli smitta når samfunnet opnar opp, meiner Spurkland.

Seksjonsoverlege Claus Klingenberg ved barneavdelinga i Universitetssjukehuset Nord-Noreg påpeikar at det har vore veldig lite alvorleg sjukdom blant denne aldersgruppa i Noreg.

– Derfor har ein moglegheit til å vente lenger, til ein har meir data som viser at vaksinen er trygg. Eg tenkjer at så lenge ikkje situasjonen tilseier at vi absolutt må byrje å vaksinere barn mellom 12 og 15, så har ein tid til å vurdere litt, seier Klingenberg.

